Букмекеры дали прогноз на матч Ювентус — Атлетико в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

Ювентус во вторник, 26 ноября, проведет матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20, в котором бьянконери на стадионе Альянц Арена в Турине сыграют против мадридского Атлетико. Начало матча в 22.00.

Читайте: Зенит — Лион: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Маурицио Сарри. На победу Ювентуса принимают ставки с коэффициентом 2.33. Успех испанского клуба оценивают в 3.40. Ничейный результат встречи — 3.15.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Манчестер Сити — Шахтер. Начало в 22:00.

Фото: JuventusFC, Atlético de Madrid