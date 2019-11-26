Поиск 19-летней дочери бойца UFC Уолта Харриса закончился трагически.

В округе Мейкон найдены останки человеческого тела, которые, вероятно, принадлежат Ане Бланшард – падчерице бойца UFC Уолта Харриса.

— Могу подтвердить, что человеческие останки были найдены в округе Мейкон. Есть веские основания подозревать, что они принадлежат Ане Бланшард, – заявил окружной прокурор Брэндон Хьюз.

Семью бойца полиция уже проинформировала.

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19-летняя Аня Хейли Бланшард исчезла в ночь с 23 на 24 октября. Из-за этого Харрис отказался от боя с Алистаром Оверимом, который должен был пройти 7 декабря.

Ранее Факты ICTV писали, что 26-летняя спортсменка Саида Алетаха скончалась в результате травм, полученных во время поединка по кикбоксингу.

Фото: ABC 3340

Джерело: CBS42