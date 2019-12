Мяч выполнен в традиционных цветах турнира – оранжевом и черном. Также на нем изображен футбольный стадион в Гданьске, где пройдет финал турнира 27 мая 2020 года.

Официальный мяч турнира изготовила японская компания Molten.

