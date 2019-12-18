УЕФА представил мяч, играть команды в плей-офф Лиги Европы в сезоне 2019/20.

Мяч выполнен в традиционных цветах турнира – оранжевом и черном. Также на нем изображен футбольный стадион в Гданьске, где пройдет финал турнира 27 мая 2020 года.

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Официальный мяч турнира изготовила японская компания Molten.

The official match ball for the #UEL knockouts! Featuring the Gdansk Stadium @MoltenSports pic.twitter.com/pDU6YVs4sP — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 18, 2019

Стоимость такого мяча составляет £100 (3066 грн).

Напомним, на стадии плей-офф Лиги Европы Украина представляет только донецкий Шахтер. В 1/16 турнира горняки сыграют с португальской Бенфикой.