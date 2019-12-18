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Факты / Спорт

Мыслями о финале: УЕФА показал мяч плей-офф Лиги Европы

УЕФА представил мяч, играть команды в плей-офф Лиги Европы в сезоне 2019/20.

Енерга-Гданськ

Мяч выполнен в традиционных цветах турнира – оранжевом и черном. Также на нем изображен футбольный стадион в Гданьске, где пройдет финал турнира 27 мая 2020 года.

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Официальный мяч турнира изготовила японская компания Molten.

Стоимость такого мяча составляет £100 (3066 грн).

Напомним, на стадии плей-офф Лиги Европы Украина представляет только донецкий Шахтер. В 1/16 турнира горняки сыграют с португальской Бенфикой.

Фото: Dreamstime

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