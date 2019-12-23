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Факты / Спорт

Фанаты Бетиса забросали футбольное поле детскими игрушками

Фанаты Бетиса в перерыве матча против Атлетико провели традиционную акцию для детей из малообеспеченных семей.

Болельщики Бетиса забросали поле игрушками

На стадионе Бенито Вильямарин в перерыве матча 18-го тура Ла Лиги между Бетисом и мадридским Атлетико, фанаты хозяев забросали поле мягкими игрушками.

Акция болельщиков севильского клуба традиционная и приурочена к Рождеству. В этом году участие в ней приняли несколько сотен фанатов Бетиса.

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Матч продолжили сразу после того, какие все игрушки были собраны по назначению.

Сама игра завершилась победой матрасников со счетом 2:1. За Атлетико забивали Корреа и Мората, у хозяев отличился Бартра.

Также Факты ICTV писали, что футболист Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд вместе с мамой приняли участие в рождественской акции #InTheBox, которую организовал игрок.

Фото: Getty Images

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