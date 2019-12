Фанаты Бетиса забросали футбольное поле детскими игрушками

На стадионе Бенито Вильямарин в перерыве матча 18-го тура Ла Лиги между Бетисом и мадридским Атлетико, фанаты хозяев забросали поле мягкими игрушками.

Акция болельщиков севильского клуба традиционная и приурочена к Рождеству. В этом году участие в ней приняли несколько сотен фанатов Бетиса.

Матч продолжили сразу после того, какие все игрушки были собраны по назначению.

It was raining stuffed animals in Real Betis last night as fans donated their furry friends to children in need pic.twitter.com/4g5kke97Na

— Goal (@goal) December 23, 2019