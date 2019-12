Фанати Бетіса закидали футбольне поле дитячими іграшками

На стадіоні Беніто Вільямарін у перерві матчу 18-го туру Ла Ліги між Бетісом та мадридським Атлетіко, фанати господарів закидали поле м’якими іграшками.

Акцію вболівальників севільського клубу традиційна і приурочена до Різдва. Цьогоріч участь у ній взяло кілька сотень фанатів Бетіса.

Читайте: Вболівальники Херші оновили світовий рекорд, закидавши лід 45 тис. іграшок

Матч продовжили одразу після того, які всі іграшки були зібрані за призначенням.

It was raining stuffed animals in Real Betis last night as fans donated their furry friends to children in need pic.twitter.com/4g5kke97Na

— Goal (@goal) December 23, 2019