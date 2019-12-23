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Факти / Спорт

Фанати Бетіса закидали футбольне поле дитячими іграшками

Фанати Бетіса у перерві матчу проти Атлетіко провели традиційну акцію для дітей з малозабезпечених сімей.

Болельщики Бетиса забросали поле игрушками

На стадіоні Беніто Вільямарін у перерві матчу 18-го туру Ла Ліги між Бетісом та мадридським Атлетіко, фанати господарів закидали поле м’якими іграшками.

Акцію вболівальників севільського клубу традиційна і приурочена до Різдва. Цьогоріч участь у ній взяло кілька сотень фанатів Бетіса.

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Матч продовжили одразу після того, які всі іграшки були зібрані за призначенням.

Сама гра завершилася перемогою матрасників з рахунком 2:1. За Атлетіко забивали Корреа та Мората, у господарів відзначився Бартра.

Також Факти ICTV писали, що футболіст Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд разом з мамою взяли участь у різдвяній акції #InTheBox, яку організував гравець.

Фото: Getty Images

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