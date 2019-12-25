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Факти / Спорт

Роналду святкує Різдво на морі з сім’єю та Санта-Клаусом

Кріштіану Роналду відзначає Різдво з дружиною та дітьми на морі. Долучився до них і Санта-Клаус з мішком подарунків.

Роналду святкує Різдво на морі з сім’єю та Санта-Клаусом

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду привітав усіх із Різдвом і показав, як відзначає свято.

Разом із сім’єю зірка футболу вирушив на відпочинок на море.

На пляжі до них із дружиною та дітьми під час сімейної фотосесії приєднався Санта-Клаус з мішком подарунків.

Читайте: Роналду лише четвертий! The Guardian назвав топ-100 футболістів світу

– Ми бажаємо кожному щасливого Різдва, – підписав відповідне фото Кріштіану.

До слова, раніше Роналду виділився на традиційній різдвяній вечірці Ювентуса.

Фото: christiano

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