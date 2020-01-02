Экс-чемпиона мира по боксу порезали в толпе во время празднования Нового года

Бывший чемпион мира по боксу Хорхе Барриос пострадал от рук преступников.

Инцидент произошел в аргентинском городе Капия дель Монте во время празднования Нового года. До экс-чемпиона мира по версии WBO Хорхе Родриго Барриоса в толпе подошел мужчина, обнял его и нанес несколько ножевых ударов. После этого он украл у спортсмена кошелек и телефон и скрылся.

Барриоса госпитализированы в одну из клиник Аргентины с ножевыми ранениями в грудь, руку и спину.

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Личность нападавшего уже установили и объявили в розыск.

Аргентинские СМИ сообщают, что причиной нападения на Барриоса стала месть. В 2010 году боксер был причастен к ДТП, в результате которого погибла 20-летняя беременная девушка.

Боксер провел в тюрьме три с половиной года, а в 2018 году вернулся на ринг и одержал три победы.

К слову, в американском городе Рочестер, штат Нью-Йорк, бабушка-бодибилдерша избила злоумышленника, который забрался в ее дом.

Фото: Jorge Rodrigo Barrios

Источник: Esportes