Французская фигуристка Лорин Лекавелье провалила тест на допинг.

В крови фигуристки Лорин Лекавелье обнаружили кокаин.

С прошлого лета 23-летняя француженка тренируется в Италии, но с сентября не участвует в соревновательных прокатах.

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Источники во французской федерации ледовых видов спорта сообщают, что девушка провалила допинг-тест на запрещенные вещества.

Таким образом Лекавалье не участвовала в чемпионате Франции в Дюнкерке и не появится на отборочных прокатах на чемпионат Европы.

Напомним, хоккеист сборной России Евгений Кузнецов получил длительную дисквалификацию за положительную допинг-пробу, в которой обнаружили кокаин.