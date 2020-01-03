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Факты / Спорт

В пробе известной французской фигуристки обнаружили кокаин

Французская фигуристка Лорин Лекавелье провалила тест на допинг.

Лорин Лекавелье

В крови фигуристки Лорин Лекавелье обнаружили кокаин.

С прошлого лета 23-летняя француженка тренируется в Италии, но с сентября не участвует в соревновательных прокатах.

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Источники во французской федерации ледовых видов спорта сообщают, что девушка провалила допинг-тест на запрещенные вещества.

Таким образом Лекавалье не участвовала в чемпионате Франции в Дюнкерке и не появится на отборочных прокатах на чемпионат Европы.

Напомним, хоккеист сборной России Евгений Кузнецов получил длительную дисквалификацию за положительную допинг-пробу, в которой обнаружили кокаин.

Источник: L’Equipe

Фото: Dreamstime

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