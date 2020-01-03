Бой между Конором МакГрегором и Дональдом Серроне пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 18 на 19 января.

Бой МакГрегора и Серроне станет главным событием вечера UFC. Он пройдет в полусреднем весе.

Читайте: Билеты на бой МакГрегор – Серроне раскупили за один день

На официальной странице UFC в соцсетях появился проморолик, посвященный поединку Конора и Дональда.

No better way to open a decade! @TheNotoriousMMA vs @CowboyCerrone DAYS AWAY! #UFC246 pic.twitter.com/vxdXo0w08C — UFC (@ufc) January 1, 2020

Для Макгрегора этот бой будет первым с октября 2018 года, когда он досрочно проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедова. Что касается Серроне, то 36-летний американец проиграл два своих последних боя.

Напомним, Серроне анонсировал бой с МакГрегором двумя бутылками алкоголя.