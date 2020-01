Бой МакГрегора и Серроне станет главным событием вечера UFC. Он пройдет в полусреднем весе.

Читайте: Билеты на бой МакГрегор – Серроне раскупили за один день

На официальной странице UFC в соцсетях появился проморолик, посвященный поединку Конора и Дональда.

No better way to open a decade!

@TheNotoriousMMA vs @CowboyCerrone

DAYS AWAY! #UFC246 pic.twitter.com/vxdXo0w08C

— UFC (@ufc) January 1, 2020