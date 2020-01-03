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Факты / Спорт

UFC показал яркое промо к бою МакГрегор – Серроне

Бой между Конором МакГрегором и Дональдом Серроне пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 18 на 19 января.

Промо МакГрегор - Серроне

Бой МакГрегора и Серроне станет главным событием вечера UFC. Он пройдет в полусреднем весе.

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На официальной странице UFC в соцсетях появился проморолик, посвященный поединку Конора и Дональда.

Для Макгрегора этот бой будет первым с октября 2018 года, когда он досрочно проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедова. Что касается Серроне, то 36-летний американец проиграл два своих последних боя.

Напомним, Серроне анонсировал бой с МакГрегором двумя бутылками алкоголя.

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