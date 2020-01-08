Садио Мане – лучший футболист Африки в 2019 году

Форвард Ливерпуля и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим африканским футболистом в 2019 году.

Садио Мане обошел в финальном голосовании одноклубника египтянина Мохаммеда Салаха и хавбека Манчестер Сити Рияда Мареза с Алжира.

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В составе национальной сборной Сенегала Мане дошел до финала Кубка африканских наций, где уступил сборной Алжира. Вместе с Ливерпулем футболист выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира-2019, а также занял второе место в английской Премьер-лиге.

It’s official! The African Player of the Year for is #SadioMane What an achievement for the Senegalese winger! #CAFAwards2019 pic.twitter.com/BwFBBxFBR1 — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020

В этом сезоне Мане провел в АПЛ 19 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал шесть голевых передач.

Напомним, французское издание L’Equipe назвало символическую сборную игроков 2019 года.

Фото: #CAFAwards2019

Источник: #CAFAwards2019