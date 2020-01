Садио Мане – лучший футболист Африки в 2019 году

Садио Мане обошел в финальном голосовании одноклубника египтянина Мохаммеда Салаха и хавбека Манчестер Сити Рияда Мареза с Алжира.

В составе национальной сборной Сенегала Мане дошел до финала Кубка африканских наций, где уступил сборной Алжира. Вместе с Ливерпулем футболист выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира-2019, а также занял второе место в английской Премьер-лиге.

It’s official!

The African Player of the Year for is #SadioMane

What an achievement for the Senegalese winger! #CAFAwards2019 pic.twitter.com/BwFBBxFBR1

— #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020