Футболисты Ливерпуля Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон вывели на тренировке тренера команды Юргена Клоппа.
Защитники Ливерпуля Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон решили задержаться на тренировке.
Футболисты пытались удержать мяч в воздухе, а за их действиями пристально наблюдал Юрген Клопп.
Читайте: Роналду и 5 футболистов Ливерпуля – L’Equipe назвал команду 2019 года
Через некоторое время немец спросил игроков, помнят ли они о том, что им нужно восстановиться.
— Вы, два идиота, вы знаете, что у вас сегодня день восстановления, да?, – спросил Клопп.
На замечание наставника оба игроков не сильно обратили внимание и продолжили играть с мячом.
Klopp: “You know that– you two idiots, you know we have a recovery day, right?” pic.twitter.com/qBdBvBrXa6
— issam (@issam_LFC) January 2, 2020
Напомним, в 21-м туре АПЛ Ливерпуль уверенно обыграл Шеффилд Юнайтед.