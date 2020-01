Защитники Ливерпуля Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон решили задержаться на тренировке.

Футболисты пытались удержать мяч в воздухе, а за их действиями пристально наблюдал Юрген Клопп.

Через некоторое время немец спросил игроков, помнят ли они о том, что им нужно восстановиться.

На замечание наставника оба игроков не сильно обратили внимание и продолжили играть с мячом.

Klopp: “You know that– you two idiots, you know we have a recovery day, right?” pic.twitter.com/qBdBvBrXa6

— issam (@issam_LFC) January 2, 2020