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Факты / Спорт

Вы, два идиота! Футболистам Ливерпуля досталось от Клоппа

Футболисты Ливерпуля Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон вывели на тренировке тренера команды Юргена Клоппа.

Юрген Клопп

Защитники Ливерпуля Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон решили задержаться на тренировке.

Футболисты пытались удержать мяч в воздухе, а за их действиями пристально наблюдал Юрген Клопп.

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Через некоторое время немец спросил игроков, помнят ли они о том, что им нужно восстановиться.

— Вы, два идиота, вы знаете, что у вас сегодня день восстановления, да?, – спросил Клопп.

На замечание наставника оба игроков не сильно обратили внимание и продолжили играть с мячом.

Напомним, в 21-м туре АПЛ Ливерпуль уверенно обыграл Шеффилд Юнайтед.

Фото: Dreamstime

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