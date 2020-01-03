Футболисты Ливерпуля Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон вывели на тренировке тренера команды Юргена Клоппа.

Защитники Ливерпуля Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон решили задержаться на тренировке.

Футболисты пытались удержать мяч в воздухе, а за их действиями пристально наблюдал Юрген Клопп.

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Через некоторое время немец спросил игроков, помнят ли они о том, что им нужно восстановиться.

— Вы, два идиота, вы знаете, что у вас сегодня день восстановления, да?, – спросил Клопп.

На замечание наставника оба игроков не сильно обратили внимание и продолжили играть с мячом.

Klopp: “You know that– you two idiots, you know we have a recovery day, right?” pic.twitter.com/qBdBvBrXa6 — issam (@issam_LFC) January 2, 2020

Напомним, в 21-м туре АПЛ Ливерпуль уверенно обыграл Шеффилд Юнайтед.