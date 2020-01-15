Лунин перешел в Овьедо на правах аренды

Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин на правах аренды перешел в испанский Овьедо.

Аренда игрока рассчитана до конца сезона.

Первую часть сезона Лунин провел в Вальядолиде, за который сыграл всего два матча в Кубке Испании.

Читайте: Зидан выиграл все финалы во время работы в Реале

Ранее Реал и Вальядолид договорились о досрочном расторжении контракта об аренде украинца.

Овьедо выступает во втором дивизионе Испании – Сегунде. В таблице клуб идет на 17-м месте. Также Овьедо гарантировал украинцу место в основе.

Ранее португальская Бенфика объявила о трансфере Юлиана Вайгля.

Источник: Real Oviedo

Фото: Real Oviedo