Лунин перешел в Овьедо на правах аренды

Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин на правах аренды перешел в испанский Овьедо.
Аренда игрока рассчитана до конца сезона.
Первую часть сезона Лунин провел в Вальядолиде, за который сыграл всего два матча в Кубке Испании.
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Ранее Реал и Вальядолид договорились о досрочном расторжении контракта об аренде украинца.
Lunin: “Quiero ayudar al #RealOviedo y crecer con el equipo” #LuninOviedista pic.twitter.com/DlKsXystb3
— Real Oviedo (@RealOviedo) January 15, 2020
Овьедо выступает во втором дивизионе Испании – Сегунде. В таблице клуб идет на 17-м месте. Также Овьедо гарантировал украинцу место в основе.
Ранее португальская Бенфика объявила о трансфере Юлиана Вайгля.
Источник: Real Oviedo
Фото: Real Oviedo