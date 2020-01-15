Лунін перейшов в Ов’єдо на правах оренди

Голкіпер збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін на правах оренди перейшов в іспанський Ов’єдо.

Оренда гравця розрахована до кінця сезону.

Першу частину сезону Лунін провів у Вальядоліді, за який зіграв лише два матчі у Кубку Іспанії.

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Раніше Реал та Вальядолід домовилися про дострокове розірвання контракту про оренду українця.

Ов’єдо виступає у другому дивізіоні Іспанії – Сегунді. У таблиці клуб йде на 17-му місці. Також Ов’єдо гарантував українцю місце в основі.

Раніше португальська Бенфіка оголосила про трансфер Юліана Вайгля.

Джерело: Real Oviedo

Фото: Real Oviedo