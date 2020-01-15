Лунін перейшов в Ов’єдо на правах оренди

Голкіпер збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін на правах оренди перейшов в іспанський Ов’єдо.
Оренда гравця розрахована до кінця сезону.
Першу частину сезону Лунін провів у Вальядоліді, за який зіграв лише два матчі у Кубку Іспанії.
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Раніше Реал та Вальядолід домовилися про дострокове розірвання контракту про оренду українця.
Lunin: “Quiero ayudar al #RealOviedo y crecer con el equipo” #LuninOviedista pic.twitter.com/DlKsXystb3
— Real Oviedo (@RealOviedo) January 15, 2020
Ов’єдо виступає у другому дивізіоні Іспанії – Сегунді. У таблиці клуб йде на 17-му місці. Також Ов’єдо гарантував українцю місце в основі.
Раніше португальська Бенфіка оголосила про трансфер Юліана Вайгля.
Джерело: Real Oviedo
Фото: Real Oviedo