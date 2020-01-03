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Факты / Спорт

Соперник Шахтера подписал хавбека Боруссии

Бенфика объявила о трансфере полузащитника дортмундской Боруссии Юлиана Вайгля.

Юлиан Вайгль

Юлиан Вайгль подписал с лиссабонской Бенфикой контракт до лета 2024 года.

Орлы заплатили шмелям за переход 24-летнего игрока €20 млн.

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По информации СМИ, в трудовом договоре прописан пункт об отступных в размере €100 млн.

В Боруссию Юлиан перешел из Мюнхена 1860 летом 2015 за €2,5 млн.

В сезоне-2019/20 Вайгль провел 20 матчей за Боруссию во всех турнирах, забив при этом один гол. В активе футболиста также есть шесть матчей за сборную Германии.

Напомним, по итогам жеребьевки Лиги Европы Шахтер сыграет с Бенфикой в 1/16 финала турнира.

Источник: SL Benfica

Фото: SL Benfica

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