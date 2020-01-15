Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

Чемпион мира по боксу по версии WBA в полусреднем весе Александр Беспутин провалил тест на допинг.
Положительную пробу россиянин сдал после титульного боя с соотечественником Раджабом Бутаевым 1 декабря 2019 в Монте-Карло.
У спортсмена нашли запрещенный препарат лигандрол, который помогает увеличить мышечную массу. Препарат является сильнейшим селективным модулятором андрогенных рецепторов и за своими действиями похож с анаболическими стероидами, но имеет меньше побочных эффектов.
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На счету 28-летнего Беспутина 14 побед, из которых девять нокаутом и ни одного поражения на профессиональном ринге. В октябре 2015 году он подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.
Напомним, исполком WADA на 4 года отстранил Россию от участия в Олимпиадах и ЧМ.
Фото: Alexander Besputin