PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Мисс Бум Бум 2019 набила тату с лицом Месси в интимном месте

Бразильская модель и обладательница титула Мисс Бум Бум 2019 Сьюзи Кортес сделала очередную татуировку с изображением лидера сборной Аргентины и каталонской Барселоны Лионеля Месси.

На этот раз девушка решила набить лицо звездного аргентинца в зоне бикини.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений користувачем @euro_scope

В прошлом году Кортес показала татуировку с фамилией Лео на ягодицах.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Suzy Cortez (@suzycortezoficial)

Стоит отметить, что жена Месси Антонелла не в восторге от такой фанатки мужа. После того, как в 2016 году Сьюзи завалила футболиста своими откровенными фото, Антонелла попросила Лео заблокировать страницу модели. Лео только через два года удалил Сьюзи с бан-листа.

Читайте: Жены не знали! Футболисты Манчестер Сити расслабились в спа-отеле с 22 моделями

Напомним, Сюзи Кортес в 2019 году на конкурсе Мисс Бум Бум выиграла звание самых красивых ягодиц мира. Всего в конкурсе приняло участие 20 моделей из разных стран мира.

Фото: Suzy Cortez

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка