Бразильская модель и обладательница титула Мисс Бум Бум 2019 Сьюзи Кортес сделала очередную татуировку с изображением лидера сборной Аргентины и каталонской Барселоны Лионеля Месси.
На этот раз девушка решила набить лицо звездного аргентинца в зоне бикини.
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В прошлом году Кортес показала татуировку с фамилией Лео на ягодицах.
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Стоит отметить, что жена Месси Антонелла не в восторге от такой фанатки мужа. После того, как в 2016 году Сьюзи завалила футболиста своими откровенными фото, Антонелла попросила Лео заблокировать страницу модели. Лео только через два года удалил Сьюзи с бан-листа.
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Напомним, Сюзи Кортес в 2019 году на конкурсе Мисс Бум Бум выиграла звание самых красивых ягодиц мира. Всего в конкурсе приняло участие 20 моделей из разных стран мира.
Фото: Suzy Cortez