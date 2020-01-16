Бразильская модель и обладательница титула Мисс Бум Бум 2019 Сьюзи Кортес сделала очередную татуировку с изображением лидера сборной Аргентины и каталонской Барселоны Лионеля Месси.

На этот раз девушка решила набить лицо звездного аргентинца в зоне бикини.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @euro_scope 16 Січ 2020 р. о 8:02 PST

В прошлом году Кортес показала татуировку с фамилией Лео на ягодицах.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Suzy Cortez (@suzycortezoficial) 6 Січ 2019 р. о 5:30 PST

Стоит отметить, что жена Месси Антонелла не в восторге от такой фанатки мужа. После того, как в 2016 году Сьюзи завалила футболиста своими откровенными фото, Антонелла попросила Лео заблокировать страницу модели. Лео только через два года удалил Сьюзи с бан-листа.

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Напомним, Сюзи Кортес в 2019 году на конкурсе Мисс Бум Бум выиграла звание самых красивых ягодиц мира. Всего в конкурсе приняло участие 20 моделей из разных стран мира.

Фото: Suzy Cortez