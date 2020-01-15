Алонсо попал в аварию на десятом этапе ралли Дакар

Испанский автогонщик Фернандо Алонсо на десятом этапе ралли Дакар попал в аварию.
Алонсо на очень большой скорости съезжал с дюны, в результате чего его автомобиль дважды перевернулся и приземлился на колеса, получив значительные повреждения.
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По предварительной информации у машины Фернандо две проколотые шины.
Not a smooth start of the stage for @alo_oficial!
He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield!
Live race updates https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020 pic.twitter.com/zZFh6gvbq5
— DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2020
После девяти этапов Дакара Алонсо занимал девятое место в общем зачете.
К слову, болельщики выбрали лучшую гонку сезона в Формуле-1.