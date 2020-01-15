PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Алонсо попал в аварию на десятом этапе ралли Дакар

Испанский автогонщик Фернандо Алонсо на десятом этапе ралли Дакар попал в аварию.

Алонсо на очень большой скорости съезжал с дюны, в результате чего его автомобиль дважды перевернулся и приземлился на колеса, получив значительные повреждения.

Читайте: В Ferrari довольны аварией своих пилотов Феттеля и Леклера

По предварительной информации у машины Фернандо две проколотые шины.

После девяти этапов Дакара Алонсо занимал девятое место в общем зачете.

К слову, болельщики выбрали лучшую гонку сезона в Формуле-1.

Источник: Marca

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка