Алонсо попал в аварию на десятом этапе ралли Дакар

Испанский автогонщик Фернандо Алонсо на десятом этапе ралли Дакар попал в аварию.

Алонсо на очень большой скорости съезжал с дюны, в результате чего его автомобиль дважды перевернулся и приземлился на колеса, получив значительные повреждения.

Читайте: В Ferrari довольны аварией своих пилотов Феттеля и Леклера

По предварительной информации у машины Фернандо две проколотые шины.

Not a smooth start of the stage for @alo_oficial!

He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield!

Live race updates https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020 pic.twitter.com/zZFh6gvbq5

— DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2020