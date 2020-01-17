Зоозащитники назвали МакГрегора и Серроне трусами

Организация People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), которая выступает за этичное отношение к животным, раскритиковала ирландца Конора МакГрегора и американца Дональда Серроне.

На пресс-конференции, которая была посвящена будущему турнира UFC 246, бойцы МакГрегор и Серроне обсуждали жакет Дональда, который был сделан из кожи питона. Позже Конор добавил, что у него когда-то тоже были сапоги из змеиной кожи.

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В ответ на такое заявление зоозащитная организация PETA раскритиковала бойцов за такое поведение.

— Мы здесь, чтобы напомнить вам, что только трусы могут хвастаться ношением животные, которая, вероятно, было избита и изуродованная заживо. Почему бы вам не избавиться неуверенности и не одеть только свою собственную кожу ?, – говорится в заявлении организации в Twitter.

Hi @TheNotoriousMMA and @CowboyCerrone! You’re right! We ARE here—to remind you that only COWARDS would brag about wearing an animal who was likely beaten & skinned alive. Why don’t you knock out your insecurities and only wear your OWN skin? https://t.co/e6jCY9x7IZ — PETA (@peta) January 16, 2020

Бой между МакГрегором и Серроне состоится в Лас-Вегасе с 18 на 19 января.

Также во время пресс-конференции МакГрегор и Серроне провели первую дуэль взглядов.