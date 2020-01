Зоозащитники назвали МакГрегора и Серроне трусами

Организация People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), которая выступает за этичное отношение к животным, раскритиковала ирландца Конора МакГрегора и американца Дональда Серроне.

На пресс-конференции, которая была посвящена будущему турнира UFC 246, бойцы МакГрегор и Серроне обсуждали жакет Дональда, который был сделан из кожи питона. Позже Конор добавил, что у него когда-то тоже были сапоги из змеиной кожи.

Читайте: Бой МакГрегор – Серроне: прогноз букмекеров

В ответ на такое заявление зоозащитная организация PETA раскритиковала бойцов за такое поведение.

Hi @TheNotoriousMMA and @CowboyCerrone!

You’re right! We ARE here—to remind you that only COWARDS would brag about wearing an animal who was likely beaten & skinned alive.

Why don’t you knock out your insecurities and only wear your OWN skin? https://t.co/e6jCY9x7IZ

— PETA (@peta) January 16, 2020