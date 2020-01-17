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Факты / Спорт

МакГрегор и Серроне провели первую дуэль взглядов перед UFC 246

В ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе состоится бой между Конором МакГрегором и Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246.

Накануне турнира бойцы провели пресс-конференцию, а также впервые провели дуэль взглядов.

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Стоит отметить, что процедура прошла тихо и спокойно. Соперники трижды пожали друг другу руки и разошлись.

На счету 31-летнего ирландского бойца Конора МакГрегора 21 победа и четыре поражения. В активе американца Дональда Серроне 36 побед при 13 поражениях.

МакГрегор не выступал в ММА с октября 2018 после того, как в титульном бою проиграл удушливым приемом российском бойцу Хабибу Нурмагомедову. Серроне в сентябре 2019 года проиграл соотечественнику – Джастину Гэтжи.

Ранее UFC показал яркий промо до боя Конора и Дональда.

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