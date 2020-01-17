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Факти / Спорт

Зоозахисники назвали МакГрегора та Серроне боягузами

Організація People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), яка виступає за етичне ставлення до тварин, розкритикувала ірландця Конора МакГрегора та американця Дональда Серроне.

На прес-конференції, яка була присвячена майбутньому турніру UFC 246, бійці МакГрегор та Серроне обговорювали жакет Дональда, який був зроблений зі шкіри пітона. Пізніше Конор додав, що у нього колись теж були чоботи зі зміїної шкіри.

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У відповідь на таку заяву зоозахисна організація PETA розкритикувала бійців за таку поведінку.

— Ми тут, щоб нагадати вам, що лише боягузи можуть хвалитися носінням тварини, яка, ймовірно, було побита та знівечена заживо. Чому б вам не позбутися невпевненості і не одягти лише свою власну шкіру?, – сказано у заяві організації у Twitter.

Бій між МакГрегором та Серроне відбудеться у Лас-Вегасі з 18 на 19 січня.

Також під час прес-конференції МакГрегор та Серроне провели першу дуель поглядів.

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