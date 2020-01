Турецкий голкипер заработал удаление за два отбитых пенальти

В 19-м туре Красной группы третьего дивизиона чемпионата Турции Ушакспор на своем поле обыграл Велишеспор со счетом 2:0.

Футболисты Велишеспора дважды перебивали пенальти в ворота Ушакспора и ни разу не смогли реализовать свою попытку.

Пенальти в ворота Ушакспора арбитр назначил на 90-й минуте матча. Голкипер Эрсин Айдын отбил первый одиннадцатиметровый, но арбитр показал вратарю желтую карточку за нарушения при отражения пенальти.

Пенальти перебили, голкипер снова спас, но опять с нарушением, поэтому рефери матча удалил Айдына с поля. Вратарский свитер решился одеть один из защитников команды и сумел отбить третий пенальти и оставить свои ворота на замке.

