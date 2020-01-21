Федерация футбольной статистики назвала сильнейшие чемпионаты в 2019 году

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала английскую Премьер-лигу сильнейшим чемпионатом в мире по итогам 2019 года.

АПЛ возглавила рейтинг впервые с 2009 года. С 2010 года статус лучшей лиги мира по версии IFFHS был за испанской Примерой.

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Чемпионат Украины по футболу по итогам 2019 года занял 25-ю строчку, обойдя на один пункт российский. На 24-м месте расположилась австрийская лига.

Топ-10 сильнейших лиг мира по версии IFFHS:

1. Англия – 1287 очков

2. Бразилия – 1165

3. Испания – 1141

4. Италия – 939

5. Колумбия – 849

6. Португалия – 834

7. Франция – 818

8. Нидерланды – 790,5

9. Аргентина – 776

10. Германия – 765,5

Точную систему подсчета очков не называют, но известно, что она включает в себя результаты клубов на международной арене.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что в Турции арбитр удалил голкипера после двух отраженных пенальти, тогда на ворота стал полевой игрок и тоже парировал удар с одиннадцатиметровой отметки.

Источник: IFFHS