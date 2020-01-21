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Факты / Спорт

Федерация футбольной статистики назвала сильнейшие чемпионаты в 2019 году

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала английскую Премьер-лигу сильнейшим чемпионатом в мире по итогам 2019 года.

АПЛ возглавила рейтинг впервые с 2009 года. С 2010 года статус лучшей лиги мира по версии IFFHS был за испанской Примерой.

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Чемпионат Украины по футболу по итогам 2019 года занял 25-ю строчку, обойдя на один пункт российский. На 24-м месте расположилась австрийская лига.

Топ-10 сильнейших лиг мира по версии IFFHS:

  • 1. Англия – 1287 очков
  • 2. Бразилия – 1165
  • 3. Испания – 1141
  • 4. Италия – 939
  • 5. Колумбия – 849
  • 6. Португалия – 834
  • 7. Франция – 818
  • 8. Нидерланды – 790,5
  • 9. Аргентина – 776
  • 10. Германия – 765,5

Точную систему подсчета очков не называют, но известно, что она включает в себя результаты клубов на международной арене.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что в Турции арбитр удалил голкипера после двух отраженных пенальти, тогда на ворота стал полевой игрок и тоже парировал удар с одиннадцатиметровой отметки.

Источник: IFFHS

Фото: Getty Images

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