Федерация футбольной статистики назвала сильнейшие чемпионаты в 2019 году

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала английскую Премьер-лигу сильнейшим чемпионатом в мире по итогам 2019 года.
АПЛ возглавила рейтинг впервые с 2009 года. С 2010 года статус лучшей лиги мира по версии IFFHS был за испанской Примерой.
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Чемпионат Украины по футболу по итогам 2019 года занял 25-ю строчку, обойдя на один пункт российский. На 24-м месте расположилась австрийская лига.
Топ-10 сильнейших лиг мира по версии IFFHS:
- 1. Англия – 1287 очков
- 2. Бразилия – 1165
- 3. Испания – 1141
- 4. Италия – 939
- 5. Колумбия – 849
- 6. Португалия – 834
- 7. Франция – 818
- 8. Нидерланды – 790,5
- 9. Аргентина – 776
- 10. Германия – 765,5
Точную систему подсчета очков не называют, но известно, что она включает в себя результаты клубов на международной арене.
Ранее Факты ICTV рассказывали, что в Турции арбитр удалил голкипера после двух отраженных пенальти, тогда на ворота стал полевой игрок и тоже парировал удар с одиннадцатиметровой отметки.
Источник: IFFHS