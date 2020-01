Світоліна здобула непросту перемогу над 315-ю ракеткою світу

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна стартувала з перемоги на турнірі серії Grand Slam – Australian Open.

У першому колі українка обіграла у двох сетах представницю Великої Британії Кеті Бултер з рахунком 6:4, 7:5.

Для перемоги над 315-ю ракеткою світу Світоліній знадобилося 1 година та 23 хвилини, за які вона подала 3 ейси та реалізувала 4 брейка з 6.

Читайте: Ястремська з розгромної перемоги стартувала на Australian Open

За вихід до третього кола Australian Open Світоліна посперечається з американкою Лорен Девіс, яка посідає 62-у позицію у рейтингу WTA. Раніше тенісистки чотири рази зустрічалися на корті: українка виграла всі чотири зустрічі, в яких американці вдалося взяти лише один сет.

Pumped @ElinaSvitolina is into the second round getting by Boulter in a tight 6-4 7-5 contest. She faces Lauren Davis next.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/jRLKmEAhA9

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020