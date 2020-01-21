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Факти / Спорт

Світоліна здобула непросту перемогу над 315-ю ракеткою світу

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна стартувала з перемоги на турнірі серії Grand Slam – Australian Open.

У першому колі українка обіграла у двох сетах представницю Великої Британії Кеті Бултер з рахунком 6:4, 7:5.

Для перемоги над 315-ю ракеткою світу Світоліній знадобилося 1 година та 23 хвилини, за які вона подала 3 ейси та реалізувала 4 брейка з 6.

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За вихід до третього кола Australian Open Світоліна посперечається з американкою Лорен Девіс, яка посідає 62-у позицію у рейтингу WTA. Раніше тенісистки чотири рази зустрічалися на корті: українка виграла всі чотири зустрічі, в яких американці вдалося взяти лише один сет.

Призовий фонд Australian Open 2020 в порівнянні з минулим роком зріс на 13,6% і становить $71 млн.

До речі, на головній арені тенісного турніру серії Grand Slam – Australian Open, Rod Laver Arena, відкрилися два гендерно-нейтральних туалети.

Фото: Dreamstime

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