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Факты / Спорт

Я буду вашим другом, девушкой. Кем угодно – Моуринью футболистам Тоттенхэма

Новый наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью на первой встрече с игроками команды был как всегда неповторимым.

Жозе Моуринью

Во время первой встречи Жозе Моуринью с игроками лондонского Тоттенхэма они в шутку спросили португальца о его слова, которые он сказал в 2015 году.

4 года назад Особенный заявлял, что никогда не возглавит Тоттенхэм.

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Моуринью рассказал футболистам, что его слова были сказаны для поддержания своего имиджа. Также Жозе заявил футболистам:

— Я буду вашим отцом, вашим другом, вашей девушкой. Кем угодно!

Жозе уже провел беседы с Уго Льорисом, Тоби Алдервейрелдом, Харри Кейном, Деле Алли, Харри Винкс, Эриком Дайером и Кристианом Эриксеном – португалец пытается убедить их остаться в клубе.

Напомним, Моуринью возглавил шпор сразу же после отставки Маруисио Почеттино.

Фото: Tottenham Hotspur

Источник: Sport Witness

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