Новый наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью на первой встрече с игроками команды был как всегда неповторимым.
Во время первой встречи Жозе Моуринью с игроками лондонского Тоттенхэма они в шутку спросили португальца о его слова, которые он сказал в 2015 году.
4 года назад Особенный заявлял, что никогда не возглавит Тоттенхэм.
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Моуринью рассказал футболистам, что его слова были сказаны для поддержания своего имиджа. Также Жозе заявил футболистам:
— Я буду вашим отцом, вашим другом, вашей девушкой. Кем угодно!
Nobody:
Absolutely nobody:
Jose: pic.twitter.com/EcpmQJxwET
— B/R Football (@brfootball) November 21, 2019
Жозе уже провел беседы с Уго Льорисом, Тоби Алдервейрелдом, Харри Кейном, Деле Алли, Харри Винкс, Эриком Дайером и Кристианом Эриксеном – португалец пытается убедить их остаться в клубе.
Напомним, Моуринью возглавил шпор сразу же после отставки Маруисио Почеттино.
Фото: Tottenham Hotspur
Источник: Sport Witness