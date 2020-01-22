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Факты / Спорт

В США студенты устроили побоище на баскетбольном матче

Массовая драка произошла в конце матча регулярного сезона студенческой лиги между Университетом Канзаса и Государственным Канзасским университетом.

На последних секундах второй четверти баскетболист Университета Канзаса эффектно заблокировал бросок соперника, который упал на паркет. Эпизод перерос в словесную перепалку, а затем в массовую драку, в которой приняли участие запасные игроки команд и даже болельщики.

Попытка сотрудников службы безопасности прекратить драку не увенчалась успехом. Лишь через некоторое время тренеры забрали своих подопечных в подтрибунное помещение.

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Встреча закончилась победой Университета Канзаса со счетом 81:59. После драки баскетболисты отказались пожимать друг другу руки.

К слову, в финальном матче за звание чемпиона североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) сойдутся команды Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс.

Источник: ESPN

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