В США студенты устроили побоище на баскетбольном матче

Массовая драка произошла в конце матча регулярного сезона студенческой лиги между Университетом Канзаса и Государственным Канзасским университетом.

На последних секундах второй четверти баскетболист Университета Канзаса эффектно заблокировал бросок соперника, который упал на паркет. Эпизод перерос в словесную перепалку, а затем в массовую драку, в которой приняли участие запасные игроки команд и даже болельщики.

Benches emptied at the end of the Kansas State-Kansas game. pic.twitter.com/zWv46h3RJC

— ESPN (@espn) January 22, 2020