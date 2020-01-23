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Факты / Спорт

Героев популярных сериалов одели в футбольную форму

Британское спортивное издание Bleacher Report покреативило и выдало очередные крутые коллажи. На этот раз героев культовых сериалов одели в футбольную форму.

Всего использовали героев десяти телесериалов, таки как: Во все тяжкие, Острые козырьки, Игра престолов, Ведьмак, Странные дела, Ты, Оранжевый – хит сезона, Атланта, Хранители и Дрянь.

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Коллажи вышли довольно крутыми, а в Instagram пост с ними собрал более 300 тыс. лайков.

Героев популярных сериалов одели в футбольную форму / 10 фотографий

Ранее Bleacher Report оформил матчи 1/8 финала Лиги чемпионов в стиле постеров блокбастеров. Всего было выбрано пять топ-матчей, которыми болельщики смогут насладиться в феврале-марте 2020 года.

Фото: Bleacher Report

Источник: Bleacher Report

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