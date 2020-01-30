Клопп: Доверил бы игрокам Ливерпуля своих детей, они – старше

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп на пресс-конференции после матча 18-го тура АПЛ против Вест Хэма рассказал, насколько доверяет своим футболистам.

Команда одержала результат, но в некоторых моментах во время матча не всегда выглядела убедительно. Немец пожаловался на недостаточную концентрацию.

— Я бы доверил этим ребятам своих детей. Я доверяю им на 100%, но в некоторых ситуациях они все еще делают нелепые ошибки. Это не имеет ничего общего с мотивацией. Просто оставаться сосредоточенным, когда на вас постоянно лежит груз ответственности – это так сложно. Сколько лет моим детям? Они старше моих игроков, поэтому и доверил бы, – сказал Клопп.

Klopp: “I would trust my players with my kids!” Reporter: “How old are your kids?” Klopp: “Older than my players… That’s why I would trust them with them” pic.twitter.com/lvh12rOewU — Hayters TV (@HaytersTV) January 29, 2020

Читайте: Я слишком стар для этого: Клопп рассказал о костюмах и соцсетях

Ливерпуль в текущем сезоне АПЛ обыграл каждую команду, с которой играл. После 24-х туров мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице, имея в активе 70 очков и идут с отрывом от ближайшего преследователя Манчестер Сити на 19 очков.

Напомним, в перенесенном матче 18-го тура АПЛ Ливерпуль обыграл Вест Хэм Юнайтед.