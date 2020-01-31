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Факты / Спорт

В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса рухнула крыша – могут быть жертвы

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса (СКК) обвалилась крыша.

Под завалами могут находиться рабочие.

— Во время выполнения работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций. По предварительным данным, под завалами могут находиться рабочие, – заявили в МЧС России.

Сейчас по предварительным данным погиб один рабочий, который не успел спастись. Обвал произошел на глазах у его коллег, которые были неподалеку в строительной люльке.

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На место прибыли несколько машин скорой, пожарной и спасательно-поисковой службы.

На месте СКК планируется построить крупнейшую хоккейную арену в мире. Площадь нового объекта составит примерно 167 тыс. м². Вместимость арены будет 21,5 тыс. человек.

Напомним, Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году.

Источник: Фонтанка.ру

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