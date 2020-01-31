У Санкт-Петербурзі під час демонтажу спортивно-концертного комплексу (СКК) обвалився дах.

Під завалами можуть знаходитися робітники.

— Під час виконання робіт з демонтажу даху СКК сталося обвалення конструкцій. За попередніми даними, під завалами можуть знаходитися робітники, – заявили в МНС Росії.

Наразі за попередніми даними загинув один робітник, який не встиг врятуватися. Обвал відбувся на очах у його колег, які були неподалік у будівельній люльці.

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На місце прибули кілька машин швидкої, пожежної та рятувально-пошукової служби.

На місці СКК планується побудувати найбільшу хокейну арену у світі. Площа нового об’єкту складе приблизно 167 тис. м². Місткість арени буде 21,5 тис. осіб.

Нагадаємо, Санкт-Петербург прийматиме фінал Ліги чемпіонів у 2021 році.

Джерело: Фонтанка.ру