Цены на нефть начали снижаться после того, как США и Иран договорились о прекращении многомесячного противостояния и возобновлении прохода судов через Ормузский пролив.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Цены на нефть отреагировали на договоренности США и Ирана

После появления информации о достижении договоренностей фьючерсы на нефть Brent в Лондоне снизились примерно на 1,3% — до уровня около $78 за баррель.

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В ходе торгов котировки кратковременно опускались до самых низких показателей с начала марта, фактически нивелировав часть роста, который сформировался во время последней волны напряжения на Ближнем Востоке.

Одновременно рынок начал реагировать и на уровне конечных потребителей: в США средняя розничная цена бензина впервые с марта опустилась ниже $4 за галлон.

По данным СМИ, Ормузский пролив считается одним из важнейших транспортных коридоров для мировой энергетики.

Именно через этот маршрут проходит значительная часть морского экспорта нефти из стран Персидского залива.

После достижения договоренностей на маршруте начали фиксировать первые признаки возобновления движения.

По данным отслеживания судов, через пролив уже прошли несколько супертанкеров с саудовской нефтью, суда со сжиженным природным газом из Катара, а также иранские нефтяные танкеры.

На рынке ожидают, что возвращение больших объемов сырья может постепенно увеличить предложение и продолжить давление на цены.

Впрочем, эксперты предостерегают, что даже после политических договоренностей быстрого возвращения к привычным объемам поставок не будет.

— Самым легким было достичь соглашения, а сложнее — определить, насколько сбои последних нескольких месяцев станут постоянными, — сказал Харис Хуршид, главный инвестиционный директор Karobaar Capital LP.

Кроме того, руководитель энергетической стратегии BNP Paribas Альдо Спаньер заявил, что вероятность сохранения открытого прохода сейчас значительно выше, чем во время пика кризиса, однако для стабилизации потоков могут потребоваться месяцы.

В Goldman Sachs также прогнозируют постепенное восстановление экспорта из региона, но отмечают, что часть поставок и в дальнейшем может идти альтернативными маршрутами.

Несмотря на снижение цен, аналитики обращают внимание на низкие запасы нефти в США, что пока не позволяет говорить о полном возвращении рынка к довоенному балансу.

Падение цен на нефть произошло после того, как США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен стать основой для завершения военного конфликта между странами и перехода к переговорам об окончательном мирном соглашении.

Документ предусматривает прекращение боевых действий, постепенное снятие санкций с Тегерана, восстановление судоходства через Ормузский пролив и запуск механизма дальнейшего политического урегулирования.

По данным американской стороны, меморандум дистанционно подписали президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

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