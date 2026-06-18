Президент Владимир Зеленский сообщил, что у некоторых союзников Украины уже есть решения о новых взносах в рамках инициативы PURL, в рамках которой партнеры закупают у США вооружение для нужд украинской армии.

Об этом глава государства заявил в четверг, 18 июня, в Брюсселе во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Программа PURL: Зеленский заявил о новых взносах

Во время выступления Зеленский поблагодарил страны-партнеры, которые присоединяются к реализации программы PURL.

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Президент подчеркнул, что эта программа вместе с двусторонним сотрудничеством помогает менять ситуацию.

— Иногда эти поставки буквально определяют ситуацию день за днем. Когда мы знаем, что Россия готовит масштабный удар по Украине и мы можем получить ракеты Patriot накануне этой атаки, это помогает спасать жизни, – сказал он.

По словам президента Украины, ряд государств уже подготовил решения относительно новых взносов в рамках PURL.

Зеленский добавил, что некоторые страны планируют объявить о своих взносах в программу PURL во время саммита НАТО в Анкаре в этом году, однако до его проведения остается еще несколько недель.

— Принимайте эти важные решения уже во время нынешних встреч, чтобы мы могли предоставить оружие, необходимое для защиты. Россия атакует Украину каждый день. Поэтому, пожалуйста, не откладывайте даже на один день то, что можно сделать через PURL уже сегодня, – добавил украинский президент.

Напомним, сегодня в Министерстве обороны Швеции сообщили о выделении $108 млн на поддержку инициативы PURL, в рамках которой украинские партнеры закупают в США оружие для Украины.

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