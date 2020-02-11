Форма сборной Франции на Евро-2020 будет похожа на комплект с ЧМ-1998

На чемпионате Европы по футболу 2020 форма сборной Франции будет похожа на легендарную экипировку команды на победном чемпионате мира 1998 года.
Комплект будет выполнен в темно-синем цвете, на груди – красная полоса, как на форме образца 1998 года. Форму для команды разработает американский спортивный бренд одежды Nike.
Отметим, что комплект 1998 был отсылкой к форме Евро-1984.
UPDATE – LEAKED: Nike France Euro 2020 Home Kit Design to Be Inspired by 1998 Kit? https://t.co/bC6tobhsjY
— Footy Headlines (@Footy_Headlines) February 11, 2020
Как будет выглядеть выездной комплект трехцветных – неизвестно.
Хозяйкой Евро-1984 была Франция и именно она в финале турнира обыграла Испанию со счетом 2:0, завоевав золото чемпионата Европы.
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На чемпионате Европы на стадии группового этапа сборная Франции в группе F сыграет с командами Португалии и Германии. Еще один соперник подопечных Дидье Дешама определится после мартовских стыковых матчей.
Напомним, сборная Украины сыграет с Францией в рамках товарищеского матча в марте. Встреча пройдет на главном футбольном стадионе Франции – Стад-де-Франс.
Источник: Footy Headlines