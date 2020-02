Форма сборной Франции на Евро-2020 будет похожа на комплект с ЧМ-1998

На чемпионате Европы по футболу 2020 форма сборной Франции будет похожа на легендарную экипировку команды на победном чемпионате мира 1998 года.

Комплект будет выполнен в темно-синем цвете, на груди – красная полоса, как на форме образца 1998 года. Форму для команды разработает американский спортивный бренд одежды Nike.

Отметим, что комплект 1998 был отсылкой к форме Евро-1984.

UPDATE – LEAKED: Nike France Euro 2020 Home Kit Design to Be Inspired by 1998 Kit? https://t.co/bC6tobhsjY

— Footy Headlines (@Footy_Headlines) February 11, 2020