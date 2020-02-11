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Факты / Спорт

Форма сборной Франции на Евро-2020 будет похожа на комплект с ЧМ-1998

На чемпионате Европы по футболу 2020 форма сборной Франции будет похожа на легендарную экипировку команды на победном чемпионате мира 1998 года.

Комплект будет выполнен в темно-синем цвете, на груди – красная полоса, как на форме образца 1998 года. Форму для команды разработает американский спортивный бренд одежды Nike.

Отметим, что комплект 1998 был отсылкой к форме Евро-1984.

Как будет выглядеть выездной комплект трехцветных – неизвестно.

Хозяйкой Евро-1984 была Франция и именно она в финале турнира обыграла Испанию со счетом 2:0, завоевав золото чемпионата Европы.

Читайте: Результаты жеребьевки Евро-2020: составы всех групп

На чемпионате Европы на стадии группового этапа сборная Франции в группе F сыграет с командами Португалии и Германии. Еще один соперник подопечных Дидье Дешама определится после мартовских стыковых матчей.

Напомним, сборная Украины сыграет с Францией в рамках товарищеского матча в марте. Встреча пройдет на главном футбольном стадионе Франции – Стад-де-Франс.

Источник: Footy Headlines

Фото: Dreamstime

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