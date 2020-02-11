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Форма збірної Франції на Євро-2020 буде схожа на комплект з ЧС-1998

На чемпіонаті Європи з футболу 2020 форма збірної Франції буде схожа на легендарну екіпіровку команди на переможному чемпіонаті світу 1998 року.

Комплект буде виконаний в темно-синьому кольорі, на грудях – червона смуга, як на формі зразка 1998 року. Форму для команди розробить американський спортивний бренд одягу Nike.

Відзначимо, що комплект 1998 року був відсиланням до форми Євро-1984.

Як виглядатиме виїзний комплект трикольорових – невідомо.

Господаркою Євро-1984 була Франція і саме вона у фіналі турніру обіграла Іспанію з рахунком 2:0, завоювавши золото чемпіонату Європи.

Читайте: Результати жеребкування Євро-2020: склади всіх груп

На чемпіонаті Європи на стадії групового етапу збірна Франції у групі F зіграє з командами Португалії та Німеччини. Ще один суперник підопічних Дід’є Дешама визначиться після березневих стикових матчів.

Нагадаємо, збірна України зіграє з Францією в рамках товариського матчу у березні. Зустріч пройде на головному футбольному стадіоні Франції – Стад-де-Франс.

Джерело: Footy Headlines

Фото: Dreamstime

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