Форма збірної Франції на Євро-2020 буде схожа на комплект з ЧС-1998

На чемпіонаті Європи з футболу 2020 форма збірної Франції буде схожа на легендарну екіпіровку команди на переможному чемпіонаті світу 1998 року.

Комплект буде виконаний в темно-синьому кольорі, на грудях – червона смуга, як на формі зразка 1998 року. Форму для команди розробить американський спортивний бренд одягу Nike.

Відзначимо, що комплект 1998 року був відсиланням до форми Євро-1984.

UPDATE – LEAKED: Nike France Euro 2020 Home Kit Design to Be Inspired by 1998 Kit? https://t.co/bC6tobhsjY

— Footy Headlines (@Footy_Headlines) February 11, 2020