Форма збірної Франції на Євро-2020 буде схожа на комплект з ЧС-1998

На чемпіонаті Європи з футболу 2020 форма збірної Франції буде схожа на легендарну екіпіровку команди на переможному чемпіонаті світу 1998 року.

Комплект буде виконаний в темно-синьому кольорі, на грудях – червона смуга, як на формі зразка 1998 року. Форму для команди розробить американський спортивний бренд одягу Nike.

Відзначимо, що комплект 1998 року був відсиланням до форми Євро-1984.

UPDATE – LEAKED: Nike France Euro 2020 Home Kit Design to Be Inspired by 1998 Kit? https://t.co/bC6tobhsjY — Footy Headlines (@Footy_Headlines) February 11, 2020

Як виглядатиме виїзний комплект трикольорових – невідомо.

Господаркою Євро-1984 була Франція і саме вона у фіналі турніру обіграла Іспанію з рахунком 2:0, завоювавши золото чемпіонату Європи.

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На чемпіонаті Європи на стадії групового етапу збірна Франції у групі F зіграє з командами Португалії та Німеччини. Ще один суперник підопічних Дід’є Дешама визначиться після березневих стикових матчів.

Нагадаємо, збірна України зіграє з Францією в рамках товариського матчу у березні. Зустріч пройде на головному футбольному стадіоні Франції – Стад-де-Франс.

Джерело: Footy Headlines