Ирландский клуб разместил на форме надпись: Беженцы, добро пожаловать

Ирландский футбольный клуб Богемианс из Дублина совместно с некоммерческой организацией Amnesty International выпустили новую гостевую форму.

На джерси размещен рисунок семьи, которая спасается от войны, и надпись: Беженцы, добро пожаловать. Также на футболке размещен лозунг: Любите футбол, ненавидьте расизм.

Клуб объединился с Amnesty International чтобы высветить тяжелые условия жизни, с которыми сталкиваются многие беженцы в Ирландии.

The #RefugeesWelcome slogan has travelled the world and now it’s on a football jersey in Ireland after @bfcdublin teamed up with @AmnestyIreland (Tap to expand) pic.twitter.com/5Irfp3LcqG

Bohemians have launched their new away jersey in a partnership with Amnesty International, to campaign for an end to the Direct Provision system, ahead of the new SSE Airtricity League season.

@SportsfileSam & @sportsfilesteve https://t.co/dzn7e6Gvxy pic.twitter.com/E9PpOIULeF

— Sportsfile (@sportsfile) February 12, 2020