Ірландський клуб розмістив на формі напис: Біженці, ласкаво просимо

Ірландський футбольний клуб Богеміанс з Дубліна спільно з некомерційною організацією Amnesty International випустили нову гостьову форму.

На джерсі міститься малюнок сім’ї, яка рятується від війни, та напис: Біженці, ласкаво просимо. Також на футболці розміщено гасло: Любіть футбол, ненавидіть расизм.

Клуб об’єднався з Amnesty International щоб висвітлити важкі умови життя, з якими стикаються багато біженців в Ірландії.

The #RefugeesWelcome slogan has travelled the world and now it’s on a football jersey in Ireland after @bfcdublin teamed up with @AmnestyIreland (Tap to expand) pic.twitter.com/5Irfp3LcqG

Bohemians have launched their new away jersey in a partnership with Amnesty International, to campaign for an end to the Direct Provision system, ahead of the new SSE Airtricity League season.

@SportsfileSam & @sportsfilesteve https://t.co/dzn7e6Gvxy pic.twitter.com/E9PpOIULeF

— Sportsfile (@sportsfile) February 12, 2020