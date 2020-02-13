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Факти / Спорт

Ірландський клуб розмістив на формі напис: Біженці, ласкаво просимо

Ірландський футбольний клуб Богеміанс з Дубліна спільно з некомерційною організацією Amnesty International випустили нову гостьову форму.

На джерсі міститься малюнок сім’ї, яка рятується від війни, та напис: Біженці, ласкаво просимо. Також на футболці розміщено гасло: Любіть футбол, ненавидіть расизм.

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Клуб об’єднався з Amnesty International щоб висвітлити важкі умови життя, з якими стикаються багато біженців в Ірландії.

— Футбол – це універсальна мова, яка може стати рушійною силою в нашому суспільстві. Ми вирішили використати наше джерсі як платформу спільно з Amnesty International, щоб висвітлити дуже актуальну проблему, з якою Ірландія зіштовхується сьогодні, – сказав директор ФК Богеміанс Даніель Ламберт.

Перший тур нового сезону ірландського Прем’єр-Дивізіону стартує вже в завтра, 14 лютого, матчем Дандолк – Деррі Сіті, а Богеміанс у суботу прийме інший дублінський клуб Шемрок Роверс.

Раніше Факти ICTV писали, що героїв популярних серіалів одягли у футбольну форму.

Фото: Bohemian FC

Джерело: The Guardian

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