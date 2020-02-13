Это вводит в заблуждение! Тоттенхэм возмутился новой редакцией Оксфордского словаря

Оксфордский словарь английского языка обновил толкование слова жид (yid, yiddo). Теперь в нем сказано, что оно может ассоциироваться с болельщиками или игроками лондонского клуба Тоттенхэм Хотспур.

Словарь отмечает, что это слово часто является оскорбительным, но болельщики шпор часто используют его для самоидентификации – на стадионе команды часто можно услышать кричалки с соответствующим словом.

— Как мы отметили в определении слова жид, футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур традиционно ассоциируется с еврейской общиной на севере и востоке Лондона, и некоторые фанаты клуба иногда используют термин для самоидентификации. Мы обеспечим правильное понимание контекста определения, – заявил представитель словаря.

Spurs criticise OED over expanded definition of ‘yid’: North London club says entry referring to its fans’ use of term ‘fails to distinguish context’ Tottenham Hotspur have criticised the Oxford English Dictionary (OED) after… https://t.co/HpSo1iJh8e #TottenhamHotspur #London pic.twitter.com/4xX5qPjGxZ — JPDAILYSPORTS (@JCPGATA) February 12, 2020

В свою очередь Тоттенхэм уже давно борется с таким поведением собственных болельщиков, поэтому обновление Оксфордского словаря клуб встретил возмущением и критикой.

— Как клуб, мы никогда не допускали использование этого слова в любых клубных каналах или клубных магазинах. Всегда было очевидно, что наши фанаты (как евреи, так и не евреи) никогда не использовали этот термин с намерением оскорбить. Мы считаем, что определение Оксфордского английского словаря вводит в заблуждение, поскольку оно не учитывает контекст. Хотелось бы услышать от них объяснения, – заявили в Тоттенхэме.

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Новая редакция Оксфордского словаря была обнародована в январе.

Напомним, в 1/16 Кубка Англии Тоттенхэм обыграл Саутгемптон благодаря автоголу и пенальти.