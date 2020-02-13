PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Это вводит в заблуждение! Тоттенхэм возмутился новой редакцией Оксфордского словаря

Оксфордский словарь английского языка обновил толкование слова жид (yid, yiddo). Теперь в нем сказано, что оно может ассоциироваться с болельщиками или игроками лондонского клуба Тоттенхэм Хотспур.

Словарь отмечает, что это слово часто является оскорбительным, но болельщики шпор часто используют его для самоидентификации – на стадионе команды часто можно услышать кричалки с соответствующим словом.

— Как мы отметили в определении слова жид, футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур традиционно ассоциируется с еврейской общиной на севере и востоке Лондона, и некоторые фанаты клуба иногда используют термин для самоидентификации. Мы обеспечим правильное понимание контекста определения, – заявил представитель словаря.

В свою очередь Тоттенхэм уже давно борется с таким поведением собственных болельщиков, поэтому обновление Оксфордского словаря клуб встретил возмущением и критикой.

— Как клуб, мы никогда не допускали использование этого слова в любых клубных каналах или клубных магазинах. Всегда было очевидно, что наши фанаты (как евреи, так и не евреи) никогда не использовали этот термин с намерением оскорбить. Мы считаем, что определение Оксфордского английского словаря вводит в заблуждение, поскольку оно не учитывает контекст. Хотелось бы услышать от них объяснения, – заявили в Тоттенхэме.

Читайте: Ирландский клуб разместил на форме надпись: Беженцы, добро пожаловать

Новая редакция Оксфордского словаря была обнародована в январе.

Напомним, в 1/16 Кубка Англии Тоттенхэм обыграл Саутгемптон благодаря автоголу и пенальти.

Источник: ESPN

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка