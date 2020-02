Это вводит в заблуждение! Тоттенхэм возмутился новой редакцией Оксфордского словаря

Оксфордский словарь английского языка обновил толкование слова жид (yid, yiddo). Теперь в нем сказано, что оно может ассоциироваться с болельщиками или игроками лондонского клуба Тоттенхэм Хотспур.

Словарь отмечает, что это слово часто является оскорбительным, но болельщики шпор часто используют его для самоидентификации – на стадионе команды часто можно услышать кричалки с соответствующим словом.

