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Факти / Спорт

Це вводить в оману! Тоттенгем обурився новою редакцією Оксфордського словника

Оксфордський словник англійської мови оновив тлумачення слова жид (yid, yiddo). Тепер у ньому сказано, що воно може асоціюватися з вболівальниками або гравцями лондонського клубу Тоттенгем Готспур.

Словник зазначає, що це слово часто є образливим, але вболівальники шпор часто використовують його для самоідентифікації – на стадіоні команди часто можна почути кричалки з відповідним словом.

— Як ми відзначили у визначенні слова жид, футбольний клуб Тоттенгем Готспур традиційно асоціюється з єврейською громадою на півночі і сході Лондона, і деякі фанати клубу іноді використовують термін для самоідентифікації. Ми забезпечимо правильне розуміння контексту визначення, – заявив представник словника.

У свою чергу Тоттенгем вже давно бореться з такою поведінкою власних вболівальників, тому оновлення Оксфордського словника клуб зустрів обуренням та критикою.

— Як клуб, ми ніколи не допускали використання цього слова на будь-яких клубних каналах або клубних магазинах. Завжди було очевидно, що наші фанати (як євреї, так і не євреї) ніколи не використовували цей термін з наміром образити. Ми вважаємо, що визначення Оксфордського англійського словника вводить в оману, оскільки воно не враховує контекст. Хотілося б почути від них пояснення, – заявили у Тоттенгемі.

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Нова редакція Оксфордського словника була оприлюднена у січні.

Нагадаємо, в 1/16 Кубка Англії Тоттенгем обіграв Саутгемптон завдяки автоголу і пенальті.

Джерело: ESPN

Фото: Getty Images

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