Це вводить в оману! Тоттенгем обурився новою редакцією Оксфордського словника

Оксфордський словник англійської мови оновив тлумачення слова жид (yid, yiddo). Тепер у ньому сказано, що воно може асоціюватися з вболівальниками або гравцями лондонського клубу Тоттенгем Готспур.

Словник зазначає, що це слово часто є образливим, але вболівальники шпор часто використовують його для самоідентифікації – на стадіоні команди часто можна почути кричалки з відповідним словом.

Spurs criticise OED over expanded definition of ‘yid’: North London club says entry referring to its fans’ use of term ‘fails to distinguish context’ Tottenham Hotspur have criticised the Oxford English Dictionary (OED) after… https://t.co/HpSo1iJh8e #TottenhamHotspur #London pic.twitter.com/4xX5qPjGxZ

— JPDAILYSPORTS (@JCPGATA) February 12, 2020