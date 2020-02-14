В Швеции мужчина выиграл дело в суде касательно изменения своего имени на Тоттенхэм.

Дэвид Линд является большим поклонником лондонского клуба Тоттенхэм Хотспур и хотел изменить имя после выхода шпор в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Однако налоговая служба Швеции отказалась фиксировать новые данные Линда.

Читайте: Это вводит в заблуждение! Тоттенхэм возмутился новой редакцией Оксфордского словаря

Фанат шпор решил не сдаваться, поэтому подал апелляцию и выиграл ее. Теперь Линд получил официальное право изменить свое имя Дэвид на Тоттенхэм.

— Я ждал этого, знал, что этот день наступит. Но это заняло так много времени, я думал, что процесс уже затормозился, – рассказал Линд.

После 25 туров АПЛ Тоттенхэм занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков. 16 февраля подопечные Жозе Моуринью в рамках английской Премьер-лиги сыграют на выезде с Астон Виллой.

Напомним, в 1/16 Кубка Англии Тоттенхэм обыграл Саутгемптон благодаря автоголу и пенальти.