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Факты / Спорт

В Швеции фанат через суд изменил свое имя на название клуба АПЛ

В Швеции мужчина выиграл дело в суде касательно изменения своего имени на Тоттенхэм.

Дэвид Линд является большим поклонником лондонского клуба Тоттенхэм Хотспур и хотел изменить имя после выхода шпор в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Однако налоговая служба Швеции отказалась фиксировать новые данные Линда.

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Фанат шпор решил не сдаваться, поэтому подал апелляцию и выиграл ее. Теперь Линд получил официальное право изменить свое имя Дэвид на Тоттенхэм.

— Я ждал этого, знал, что этот день наступит. Но это заняло так много времени, я думал, что процесс уже затормозился, – рассказал Линд.

После 25 туров АПЛ Тоттенхэм занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков. 16 февраля подопечные Жозе Моуринью в рамках английской Премьер-лиги сыграют на выезде с Астон Виллой.

Напомним, в 1/16 Кубка Англии Тоттенхэм обыграл Саутгемптон благодаря автоголу и пенальти.

Источник: ESPN

Фото: Getty Images

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