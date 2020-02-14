У Швеції чоловік виграв справу у суді щодо зміни свого імені на Тоттенгем.

Девід Лінд є великим шанувальником лондонського клубу Тоттенгем Готспур і хотів змінити ім’я після виходу шпор до фіналу Ліги чемпіонів у минулому сезоні. Однак податкова служба Швеції відмовилася фіксувати нові дані Лінда.

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Фанат шпор вирішив не здаватися, тому подав апеляцію та виграв її. Тепер Лінд отримав офіційне право змінити своє ім’я Девід на Тоттенгем.

— Я чекав на це, знав, що цей день настане. Але це зайняло так багато часу, що я думав, що процес уже загальмувався, – розповів Лінд.

Після 25 турів АПЛ Тоттенгем посідає шосту сходинку у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 37 очок. 16 лютого підопічні Жозе Моурінью в рамках англійської Прем’єр-ліги зіграють на виїзді з Астон Віллою.

Нагадаємо, в 1/16 Кубка Англії Тоттенгем обіграв Саутгемптон завдяки автоголу і пенальті.