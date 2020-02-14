Водитель, который попал в одно ДТП с Зиданом, предложил поменяться автомобилями

Испанский водитель попал в одно ДТП с наставником мадридского Реала Зинедином Зиданом. Инцидент произошел на прошлых выходных, когда Зидан на своем рабочем Audi RS3 ехал на тренировку команды.

За рулем другого авто оказался владелец мебельного магазина Игнасио Фернандес.

В результате инцидента водители не пострадали, а их машины получили незначительные царапины. Зидан переживал, что очень опаздывает на тренировку и попросил Фернанендеса решить все страховые процедуры с его помощником по телефону.

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Водитель согласился, но попросил у наставника галактикос сделать с ним селфи.

— Я узнал его, как только увидел, и сказал, что хотел бы встретиться при других обстоятельствах. Но и так неплохо. Попросил его сделать селфи со мной, потому что люди не поверили бы, что мою машину ударил Зидан. Он был очень добр и согласился. Я также предложил ему поменяться машинами, чтобы все уладить, но не сработало, – рассказал Фернандес.

Также мужчина добавил, что не является большим поклонником футбола.

В турнирной таблице чемпионата Испании Реал после 23 туров занимает первое место, имея в активе 52 очка.

Напомним, Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби.

Источник: La Voz de Galicia