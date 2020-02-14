ВООЗ не бачить підстав для скасування Олімпіади 2020 через коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров’я не бачить підстав для скасування чи перенесення літніх Олімпійських ігор у 2020 році у Токіо через китайський коронавірус Covid-19.

— Ми продовжимо стежити за ситуацією та китайцями, які планують прибути сюди. Пораду, яку ми отримали від ВООЗ, полягає в тому, що немає жодних підстав для будь-яких надзвичайних планів скасування або перенесення Ігор, – заявив член МОК Джон Коутс.

Через спалах коронавірусу у Китаї раніше перенесли або скасували ряд міжнародних змагань. Зокрема перенесли Гран-прі Формули-1 у Макао, яке заплановане на квітень, а змагання з регбі у Гонконгу та Сингапурі, які мали відбутися весною пройдуть у жовтні.

Глава Оргкомітету Олімпійських і Паралімпійських ігор 2020 року в Токіо Есіро Морі заявив, що графік проведення Ігор не залежатиме від поширення нового коронавірусу.

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Морі зазначив, що організатори працюватимуть з урядом і спокійно реагуватимуть на будь-які проблеми, що виникають через вірус Covid-19.

Олімпійські ігри в Токіо мають пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року.