МЮ отказался заселяться в отель, где проживал китайский клуб

Манчестер Юнайтед сменил отель на тренировочном сборе в испанской Марбелье из-за опасений коронавируса.

Сначала красные дьяволы планировали жить в отеле Westin La Quinta Golf Resort and Spa в Бенаависе, но когда руководство английского клуба узнало, что несколько дней назад в этом же отеле находился китайский Далянь Ифан, который возглавляет Рафа Бенитес, то изменили свое решение.

В результате футболистов МЮ переселили в другой отель – Kempinski.

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Причиной смены отеля клубом стал страх заразиться коронавируса, вспышка которого произошла в Китае в декабре 2019 года.

Зато в самом клубе причину смену отеля не комментируют. По словам представителей команды, они всегда выбирают лучшие места для проживания с точки зрения расположения, удобства и безопасности.

В компании Marriott, которая владеет отелем Westin La Quinta Golf Resort and Spa тоже от комментариев отказались.

Напомним, из-за коронавируса Формула-1 решила перенести этап Гран-при в Макао.