Тоттенхэм Хотспур в среду, 19 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором шпоры на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне сыграют против немецкого РБ Лейпциг. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Жозе Моуринью. На победу Тоттенхэма принимают ставки с коэффициентом 2.33. Успех немецкого клуба оценивают в 3.10. Ничейный исход встречи — 3.50.

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Это будет первая встреча команд в истории. Ранее они не встречались не в товарищеских, не в официальных матчах.

На стадии группового этапа текущего розыгрыша ЛЧ быки заняли первое место в одном квартете с французским Лионом, а Тоттенхэм уступил в своей группе первую ступень Баварии.

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Фото: RB Leipzig