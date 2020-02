Пилот команды Roush Fenway Racing Райан Ньюман попал в ужасную аварию на финише гонки Daytona 500. Ньюман был среди лидеров на последнем круге, однако столкнулся с авто соперника и врезался в стену.

Машина 42-летнего Ньюмана перевернулась на крышу, в нее врезался другой гонщик, после чего авто отбросило и его охватило пламя.

Still waiting for an update on Ryan Newman’s health after this terrifying wreck on the final lap of the #Daytona500 pic.twitter.com/dxy33mMbo6

— Daren Stoltzfus (@DarenStoltzfus) February 18, 2020