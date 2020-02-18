Пилот команды Roush Fenway Racing Райан Ньюман попал в ужасную аварию на финише гонки Daytona 500. Ньюман был среди лидеров на последнем круге, однако столкнулся с авто соперника и врезался в стену.

Машина 42-летнего Ньюмана перевернулась на крышу, в нее врезался другой гонщик, после чего авто отбросило и его охватило пламя.

— Ньюмана доставили в медицинский центр, пока он находится в тяжелом состоянии, но врачи сказали, что его жизни ничего не угрожает, – сообщили в Roush Fenway Racing.

Still waiting for an update on Ryan Newman’s health after this terrifying wreck on the final lap of the #Daytona500 pic.twitter.com/dxy33mMbo6 — Daren Stoltzfus (@DarenStoltzfus) February 18, 2020

Победа в гонке досталась Дэнни Хамлину, который обыграл на финише Райана Блэни.

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Райан Ньюман выступает в NASCAR с 2000 года. Он провел в гоночной серии 657 заездов, одержав 18 побед. Лучшим результатом Ньюмана является второе место в общем зачете, которое он занял в 2014 году.

Напомним, Фернандо Алонсо попал в аварию на десятом этапе ралли Дакар.