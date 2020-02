Пілот команди Roush Fenway Racing Райан Ньюман потрапив у жахливу аварію на фініші гонки Daytona 500. Ньюман був серед лідерів на останньому колі, однак зіштовхнувся з авто суперника і врізався у стіну.

Машина 42-річного Ньюмана перевернулася на дах, в неї врізався інший гонщик, після чого авто відкинуло і його охопило полум’я.

Still waiting for an update on Ryan Newman’s health after this terrifying wreck on the final lap of the #Daytona500 pic.twitter.com/dxy33mMbo6

— Daren Stoltzfus (@DarenStoltzfus) February 18, 2020