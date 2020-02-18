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Факти / Спорт

Легенда NASCAR Райан Ньюман потрапив у страшну аварію на фініші Daytona 500

Пілот команди Roush Fenway Racing Райан Ньюман потрапив у жахливу аварію на фініші гонки Daytona 500. Ньюман був серед лідерів на останньому колі, однак зіштовхнувся з авто суперника і врізався у стіну.

Машина 42-річного Ньюмана перевернулася на дах, в неї врізався інший гонщик, після чого авто відкинуло і його охопило полум’я.

— Ньюмана доставили в медичний центр, наразі він знаходиться у важкому стані, але лікарі сказали, що його життю нічого не загрожує, – повідомили у Roush Fenway Racing.

Перемога у гонці дісталася Денні Хамліну, який обіграв на фініші Райана Блені.

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Райан Ньюман виступає в NASCAR з 2000 року. Він провів в гоночній серії 657 заїздів, здобувши 18 перемог. Найкращим результатом Ньюмана є друге місце в загальному заліку, яке він посів у 2014 році.

Нагадаємо, Фернандо Алонсо потрапив в аварію на десятому етапі ралі Дакар.

Джерело: The Guardian

Фото: Getty Images

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