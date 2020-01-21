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Факты / Спорт

Нейрохирург высказался о состоянии Михаэля Шумахера

Итальянский нейрохирург Никола Аччари рассказал, что организм семикратного победителя Формулы-1 Михаэля Шумахера за шесть лет после черепно-мозговой травмы серьезно деградировал.

— Мы должны понимать, что он сейчас совсем не похож на того, кто выступал на автодромах. Он очень изменился, его организм, мышцы, скелет серьезно деградировали. Ничего общего с тем, каким мы его помним, нет. Все из-за черепно-мозговой травмы, – рассказал Аччари.

Шумахер серьезно пострадал в результате падения на горнолыжном курорте в декабре 2013 года. Немецкий гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. На данный момент Шумахер продолжает восстановление.

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3 января легендарному Шумахеру исполнился 51 год. Он является рекордсменом по количеству чемпионских титулов в Формуле-1 (7). Всего на его счету 306 стартов в Гран-при Формулы-1, из которых он победил в 91, что также является рекордом.

Напомним, британский гонщик Льюис Хэмилтон приблизился к рекорду Шумахера.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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