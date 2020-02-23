Шахтер – Десна – 1:0.

Гол: Марлос (90+4).

Стартовые составы:

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано – Степаненко – Тете, Антонио, Патрик, Коноплянка – Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Исмаили, Тайсон, Марлос, Майкон, Сикан.

Десна: Паст – Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой – Арвеладзе, Домбровский – Картушов, Тотовицкий, Гуцуляк – Филиппов.

Запасные: Литовка, Ермаков, Кузык, Хлебас, Старенький, Будковский, Западня.

Шахтер принимал Десну в рамках матча 19-го тура чемпионата Украины. Встреча прошла на стадионе ОСК Металлист в Харькове и завершилась победой горняков со счетом 1: 0.

На 59-й минуте Десна разыграла угловой, после которого Гуцуляк расстрелял ворота Пятова. Однако арбитр встречи Евгений Арановский отменил гол после просмотра видеоповтора, зафиксировав офсайд.

Зато на четвертой добавленной минуте к основному времени Марлос после паса от Тайсона забросил мяч в сетку ворот черниговской команды.

После 19-го тура УПЛ Шахтер занимает первое место, имея в активе 53 очка. Десна (33) идет четвертой.

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Напомним, Шахтер одолел Бенфику в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы, а на следующей неделе летит на ответный матч в Португалию.