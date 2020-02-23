Донецький Шахтар закінчив другу частину чемпіонату України домашнім матчем проти чернігівської Десни з рахунком 1:0 на свою користь.

Шахтар – Десна – 1:0.

Гол: Марлос (90+4).

Матч 19 туру УПЛ між Шахтарем та Десною відбувся у Харкові на стадіоні Металіст.

Стартові склади:

Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Матвієнко, Сіпріано – Степаненко – Тете, Антоніо, Патрік, Коноплянка – Мораєс.

Запасні: Шевченко, Хочолава, Ісмаїлі, Тайсон, Марлос, Майкон, Сікан.

Десна: Паст – Фаворов, Гітченко, Тамм, Мостовий – Арвеладзе, Домбровський – Картушов, Тотовицький, Гуцуляк – Філіппов.

Запасні: Литовка, Єрмаков, Кузик, Хльобас, Старенький, Будківський, Западня.

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Нагадаємо, Шахтар переміг Бенфіку в першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи, а наступного тижня летить на матч-відповідь у Португалію.