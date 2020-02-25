Наполи во вторник, 25 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором адзурри на стадионе Сан-Пауло в Неаполе сыграют против испанской Барселоны. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Кике Сетьена. На победу Барселоны принимают ставки с коэффициентом 2.17. Успех итальянского клуба оценивают в 3.35. Ничейный результат встречи — 3.60.

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Это будет первая встреча команд в еврокубках. Ранее неаплитанцы и каталонцы трижды встречались в товарищеских матчах, в которых только один раз победил итальянский клуб. Последнюю товарищескую игру, которая состоялась в августе 2019 года Барселона выиграла со счетом 4:0.

Ответный матч команд пройдет в Барселоне на Камп Ноу 18 марта.

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