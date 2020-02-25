В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов английский Челси принимал дома мюнхенскую Баварию. Встреча прошла на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне и завершилась со счетом 0:3.

Уже в первом тайме гости показали, что не собираются уступать, и создали несколько опасных моментов у ворот Челси. Особо отметился Мюллер, который немного не рассчитал удар головой и отправил мяч в перекладину.

В первой половине англичанам удавалось давать отпор сопернику, однако все кардинально изменилось с началом второго тайма.

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На 51-й минуте Роберт Левандовски получил мяч в штрафной зоне, обманул вратаря и передал прекрасный пас в центр, который принял Серж Гнабри и прострелил в ворота.

Бавария не дала игрокам Челси расслабиться и уже на 54-й минуте Левандовски и Гнабри разыграли прекрасную комбинацию на левом фланге. После небольшой распасовки Гнабри вышел один на один с вратарем и отправил мяч в нижний правый угол ворот.

Последний гол Мюнхенская команда забила на 76-й минуте. Алфонсо Дейвис обыграл защиту и прорвался в штрафную зону, где отдал передачу на Левандовски прямо возле ворот, а напарник по команде убедился, что мяч окажется в сетке.

У Челси на последних минутах “отличился” Маркос Алонсо, который получил красную карточку за грубую игру.

Ответный матч в рамках 1/8 Лиги чемпионов между Челси и Баварией состоится 18 марта.

К слову, 25 февраля также состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Наполи и Барселоной.